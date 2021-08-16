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Винер ответила на нападки тренера Линой Ашрам в адрес Дины Авериной

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Ранее тренер израильской гимнастки Линой Ашрам заявила, что русские не сумели достойно проиграть, поэтому так много говорят о выступлении Дины Авериной.

Винер ответила на нападки тренера Линой Ашрам в адрес Дины Авериной

Тренер нашей гимнастки Ирина Винер-Усманова объяснила, чем продиктовано недовольство всего российского спортивного сообщества.

В России до сих пор оскорблены тем, что у Дины Авериной просто отобрали заслуженное золото. Заявления представительницы Израиля Айелет Зуссман были несправедливы и неубедительны, так как израильтянка допустила грубую ошибку, однако судьи не сняли с неё баллы.

"Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки не было ни одной золотой медали: ни на Гран-при, ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду", — объяснила своё недовольство легендарная Ирина Винер-Усманова.

Тренер не подвергает сомнению то, что все гимнастки достойно взошли на пьедестал, однако правильная очередность была грубым образом нарушена. Она отмечает, что белорусской спортсменке Алине Горносько, которая взяла бронзу, никто не предъявляет претензий.

"Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов. Я согласна с тренером, что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны находиться на пьедестале", — цитирует слова Винер-Усмановой издание "Спорт-экспресс".

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Автор: Елена Былкина
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