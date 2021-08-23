Во Франции трое футболистов были ранены во время конфликта с фанатами

Болельщики выбежали на поле прямо во время матча.

Кошмар в Лиге 1! Болельщики напали на игроков «Марселя» во время игры

22 августа скандалом закончился матч 3-го тура футбольного чемпионата Франции "Ницца" — "Марсель".

На 74-й минуте встречи фанаты "Ниццы" начали активно бросать в футболистов "Марселя" бутылки с водой, чем привели игроков гостей в ярость. Марсельцы стали выкрикивать ругательства в сторону трибун, а лидер клуба Димитри Пайет схватил одну из бутылок и кинул ее обратно в толпу.

Футболисты "Ниццы" пытались успокоить и болельщиков, и соперников, но действия Пайета только усугубили ситуацию. Толпа фанатов прорвалась на поле, несмотря на усилия службы безопасности стадиона и самих игроков.

В итоге пострадали и Пайет, и еще двое футболистов "Марселя": Маттео Гендузи и Луан Перес. На их телах остались следы от ударов и удушений.

Матч был прерван, после чего руководство французской Лиги 1 решило возобновить встречу через час после инцидента, но футболисты "Марселя" отказались выйти на поле. Арбитр был вынужден завершить матч.

23 августа Лига 1 присудила "Марселю" техническое поражение за отказ возвращаться на поле.