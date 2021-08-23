Во Франции трое футболистов были ранены во время конфликта с фанатами

Болельщики выбежали на поле прямо во время матча.
22 августа скандалом закончился матч 3-го тура футбольного чемпионата Франции "Ницца" — "Марсель".
На 74-й минуте встречи фанаты "Ниццы" начали активно бросать в футболистов "Марселя" бутылки с водой, чем привели игроков гостей в ярость. Марсельцы стали выкрикивать ругательства в сторону трибун, а лидер клуба Димитри Пайет схватил одну из бутылок и кинул ее обратно в толпу.
Футболисты "Ниццы" пытались успокоить и болельщиков, и соперников, но действия Пайета только усугубили ситуацию. Толпа фанатов прорвалась на поле, несмотря на усилия службы безопасности стадиона и самих игроков.
В итоге пострадали и Пайет, и еще двое футболистов "Марселя": Маттео Гендузи и Луан Перес. На их телах остались следы от ударов и удушений.
Матч был прерван, после чего руководство французской Лиги 1 решило возобновить встречу через час после инцидента, но футболисты "Марселя" отказались выйти на поле. Арбитр был вынужден завершить матч.
23 августа Лига 1 присудила "Марселю" техническое поражение за отказ возвращаться на поле.
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