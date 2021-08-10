Кабаева: Многие виды спорта судят арбитры из стран НАТО, и наши атлеты побеждают

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике недовольна работой судей на Играх в Токио.

Алина Кабаева назвала "вопиющим случаем" итоговые результаты в соревнованиях по художественной гимнастике на токийской Олимпиаде. Слова бывшей спортсменки приводит телеканал "Россия 1".

По мнению Кабаевой, россиянка Дина Аверина действовала просто прекрасно и отлично исполнила все элементы, не потеряв ни один снаряд, в отличие от её соперницы из Израиля Линой Ашрам. По завершении соревнований судьи подсчитывали баллы Авериной несколько минут, потому что противились тому, чтобы представительница России победила, уверена Кабаева. При этом бывшая спортсменка не видит здесь какого-то "политического заговора":

"Вы знаете, многие виды спорта судят арбитры из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень".

Кабаева отметила, что Ашрам — хорошая гимнастка, но с такой оплошностью, которую допустила израильтянка во время выступления, Олимпийские игры выиграть невозможно.

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