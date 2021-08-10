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"Благословляю вас": патриарх Кирилл оценил выступление России на Олимпиаде

Спорт

Патриарх Московский и всея Руси поприветствовал российских спортсменов и поздравил их "с замечательными результатами".

"Благословляю вас": патриарх Кирилл оценил выступление России на Олимпиаде

По мнению патриарха, российские олимпийцы достойно представляли страну на Играх в Токио. Его слова приводит официальный сайт Русской православной церкви:

Вы героически боролись за победу, явили несгибаемую волю, настоящую солидарность и взаимную поддержку.

Олимпиада прошла в не самой простой политической обстановке, но различные сложности не сумели повлиять на результаты российских атлетов. Многие болельщики переживали за спортсменов, наблюдая за состязаниями на родине, и их надежды оправдались, отметил Кирилл.

Кроме того, патриарх пожелал олимпийцам новых высоких достижений в профессиональной сфере и призвал на них "Божие благословение".

Сборной России удалось завоевать 71 медаль на токийской Олимпиаде. В Японии российские атлеты выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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Автор: Алексей Ткаченко
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