Пловцы рассказали, как им запретили петь гимн России на Олимпиаде

Евгений Рылов и Иван Гирёв провели беседу с председателем комитета Мособлдумы по делам молодёжи и спорта Олегом Жолобовым.

Олег Жолобов в интервью "Радио 1" поделился деталями беседы с подмосковными пловцами Евгением Рыловым и Иваном Гирёвым, участвовавшими в Олимпийских играх.

Спорстменов и их тренеров чествовали в Видном, и специально для них звучал гимн России. Пловцы были весьма рады данному обстоятельству, ведь МОК запретил российский гимн до завершения Игр в Токио. Рылову и Гирёву вручили награды, их приветствовали Вячеслав Фетисов и другие российские чиновники. Кроме того, двукратного олимпийского чемпиона Токио Евгения Рылова поздравил Владимир Путин:

Наверняка будут и торжественная встреча в Кремле, и подарки.

Также Жолобов сообщил, что пловцы немного отдохнут и снова вернутся к тренировкам, чтобы приступить к новому олимпийскому циклу.

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