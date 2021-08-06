Опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады

Штамм нашли в аэропорту Токио.

Японский национальный институт инфекционных заболеваний отправил в Глобальную базу данных геномов вирусов информацию о штамме COVID-19 "лямбда", обнаруженном в стране за несколько дней до старта токийской Олимпиады. Японские власти собирались объявить о страшной находке только после завершения турнира, об этом пишет интернет-издание Daily Beast.

Источник, знакомый с ситуацией, не рассказал, когда конкретно нашли штамм, но отметил, что инцидент произошел в аэропорту Токио. Заражение выявили у пассажирки, прилетевшей 20 июля из Перу. В минздраве Японии заверили, что внутрь страны мутировавший COVID-19 попасть не мог, так как инфицированная сразу была помещена в карантин. Обычно об обнаружении новых штаммов в Японии сообщают в течение 10 суток.

Коронавирус "лямбда" появился в Перу в 2020 году. Недавно ВОЗ рассказал о распространении данного штамма во многих странах Южной и Северной Америки. Мутация очень заразна и имеет хорошую устойчивость к иммунитету.

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