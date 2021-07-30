Чемпион мира поддержал россиянку, рассказавшую о травле на Олимпиаде

Российским спортсменам приходится нелегко на Олимпиаде в Токио.

30 июля российская пловчиха Евгения Чикунова не сумела выиграть олимпийскую медаль на дистанции 200 метров брассом, заняв четвертое место. После соревнований спортсменка рассказала о травле в социальных сетях, где люди обвиняют ее в неспособности сражаться за награды.

Чемпион мира по плаванию и олимпийский призер 2012 года Евгений Коротышкин считает, что необходимо бороться с клеветой в адрес российских спортсменов. Об этом Коротышкин заявил в интервью порталу URA.RU.

Олимпийская сборная России сталкивается в Токио с огромным психологическим давлением со стороны болельщиков и журналистов, уверен Коротышкин. Нужно менять ситуацию и подключать спортивных юристов, сотрудничающих с международными федерациями. Возможно, стоит ввести наказания за клевету в Интернете во время проведения крупных спортивных мероприятий, заключил чемпион мира.

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