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Юрист: Заявление американского пловца о "нечестной" России похоже на чёрный пиар

Спорт » Одиночные виды » Плавание

Райан Мёрфи мог сделать громкое заявление ради того, чтобы прославиться.

Юрист: Заявление американского пловца о "нечестной" России похоже на чёрный пиар

Американский пловец Райан Мёрфи, проигравший в финальном заплыве Олимпийских игр россиянину Евгению Рылову, начал рассуждать после соревнований о "не совсем чистом спорте". Сергей Алексеев, являющийся главой комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, уверен, что Мёрфи не соблюдает элементарные нормы этики.

По словам спортивного юриста, американец не имеет права подозревать кого-либо из соперников в употреблении допинга или иных запрещенных веществ, потому что подобные полномочия есть только у WADA (Всемирного допингового агентства). Представители этой организации тщательно тестируют всех спортсменов во время Олимпийских игр, а новоиспеченных чемпионов проверяют сразу же после соревнований.

Алексеев в разговоре с телеканалом "360" предположил, что американский спортсмен мог сделать громкое заявление, просто погорячившись, или же для того, чтобы привлечь лишнее внимание к собственной персоне. Подобные высказывания противоречат не только Олимпийской хартии, но и различным международным нормам, и теперь необходимо проверить на допинг самого Мёрфи.

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
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