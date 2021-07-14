Путь к успеху российского футбола обозначил Юрий Лоза

Российский футбол должен начинаться в каждом дворе, а руководить национальной сборной способен и отечественный специалист, уверен певец и композитор Юрий Лоза.

Российское футбольное руководство пытается выкачивать деньги из спорта, в то время как сам российский футбол находится в таком состоянии, что деньги в него, наоборот, нужно вкладывать. И вместо того чтобы платить огромную зарплату иностранному тренеру сборной, следовало бы эти деньги пустить на организацию футбольных школ в разных городах России. Так страна быстрее добьётся успеха в футболе, заявил Юрий Лоза в беседе с NEWS. ru.

"Посмотрите биографии наших великих футболистов. Они же все вышли из двора, потому что хотели играть. Сейчас они не могут из двора выйти, некуда. На зарплату Гуса Хиддинка можно было создать десять футбольных школ в разных городах страны. Сейчас бы эти пацаны всех рвали и метали", — отметил музыкант.

Лоза уверен, что причина провалов национальной сборной именно в том, что "пацаны во дворах не играют в футбол". Поэтому и нет особенно большого выбора талантливых футболистов. Так что, меняя тренера, руководство пытается лечить болезнь, а не причину болезни.

"Пусть этот футбол даст результаты через некоторое время. Но надо для этого создавать структуру", — подчеркнул Юрий Лоза.

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