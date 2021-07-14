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Клубную реформу РФС назвали "извращением над футболом"

Спорт » Командные виды » Футбол

Евро-2020 наглядно показал, что российский футбол нужно менять. Но задуманная РФС реформа может окончательно отбить интерес болельщиков к этому виду спорта.

Клубную реформу РФС назвали "извращением над футболом"

Российский футбольный союз предложил проводить РПЛ по схеме "весна — осень" с участием 16 клубов. Также, согласно замыслу "реформы клубного футбола", между Футбольной национальной лигой (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лигой (ФНЛ-2) должна появиться ещё одна — Новая лига.

Предложенные "новшества" выглядят сомнительно, поскольку в России сейчас вряд ли наберётся хотя бы 16 сильных клубов, способных создавать конкуренцию в РПЛ, считает футбольный эксперт Борис Раппопорт. По его мнению, усиливать соревновательный дух следует иначе.

"Относительно реформ в ФНЛ-2, стоит заняться тем, что в советское время называли "буферные зоны". Это должны быть хорошие команды, независимо от регионов. Три такие зоны по 16 команд — этого будет достаточно", — рассказал эксперт в беседе с телеканалом "360".

К мнению Раппопорта присоединился экс-игрок петербургского "Зенита" Александр Канищев. Он добавил, что для возникновения конкуренции следует сначала решить проблему коррупции в футболе.

"Я считаю, что это извращение над футболом. Мы пытаемся математическими методами изменить суть. Не получится. Глупость несусветная", — заявил он.

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Автор: Людмила Черткова
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