Третьяков назвал форму сборной Украины "политической пошлостью"

Декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в разговоре с Pravda.Ru заявил, что появление на форме сборной Украины лозунга "Слава Украине! Героям слава!" изначально задумывалось как политическая акция. По его словам, в Киеве надеялись, что такой шаг не встретит сопротивления.

"Украинцы решили проскочить, сыграв под дурачка, дескать, никто не отгадает там "слава Украине", "героям слава" — нейтральные слова, а кому запрещено свою Родину прославлять. Но то ли в УЕФА сами об этом задумались, то ли все-таки наши напомнили, указав происхождение этого лозунга и то, что он используется официально пронацистскими, прогитлеровскими националистическими подразделениями… Понятно, что это специальная политическая акция", — заявил Третьяков.

По словам эксперта, в УЕФА вовремя опомнились, признав лозунг политическим — по нормам организации команды не могут использовать политическую символику. Третьяков отметил, что мимо лозунга фашистской организации в УЕФА не могли пройти.

"Лозунг ведет происхождение от организации, возникшей еще до Второй мировой войны, украинской, которая прямо себя называла фашистской, там слово "фашистская" есть в названии. Тут уже было, видимо, не отвертеться, поэтому и потребовали логично, чтобы этого лозунга не было", — заявил Третьяков.

Также декан МГУ отметил, что фразу "Слава Украине" оставили, чтобы не огорчать украинцев. Вместе с тем, такую надпись на форме он назвал безвкусицей и политической пошлостью.

"Если просто "Слава Украине!", это безвкусица, пошлость политическая, но никому не запрещено там свою страну прославлять, поэтому им и предложили вторую часть отсечь, а с первой гордо ходить по полям футбольным Европы", — подытожил Третьяков.