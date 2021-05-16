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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Это футболист сделал в матче с "Тамбовом", забив гол в первом тайме.

На счету Дзюбы теперь 134 гола. Он обошёл в списке бомбардиров Александра Кержакова.

Лучшие бомбардиры чемпионата России

Всего на счету Кержакова 139 голов, но шесть мячей были забиты нападающим до создания премьер-лиги в 2002 году.

В списке бомбардиров за всю историю чемпионата России Дзюба пока третий. Лидирует Олег Веретенников, который за свою карьеру забил 143 мяча. Более 100 голов в чемпионатах России забивали семь человек.

  1. Олег Веретенников — 143 гола.
  2. Александр Кержаков — 139.
  3. Артём Дзюба — 134.
  4. Дмитрий Кириченко — 129.
  5. Дмитрий Лоськов — 120.
  6. Роман Павлюченко — 104.
  7. Сергей Семак — 102.

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Автор: Артём Пермяков
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