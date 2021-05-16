Нападающий "Зенита" Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Это футболист сделал в матче с "Тамбовом", забив гол в первом тайме.
На счету Дзюбы теперь 134 гола. Он обошёл в списке бомбардиров Александра Кержакова.
Всего на счету Кержакова 139 голов, но шесть мячей были забиты нападающим до создания премьер-лиги в 2002 году.
В списке бомбардиров за всю историю чемпионата России Дзюба пока третий. Лидирует Олег Веретенников, который за свою карьеру забил 143 мяча. Более 100 голов в чемпионатах России забивали семь человек.
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