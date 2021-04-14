Тренер чемпиона мира Натана Чена будет работать с Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова будет тренироваться у тренера Рафаэля Арутюняна, известного по работе с чемпионом мира Натаном Ченом. Сегодня армянский специалист посетил академию Евгения Плющенко.

По сведениям "СЭ", Трусова пыталась договориться о работе с Арутюняном, когда занималась в группе Этери Тутберидзе. Россиянка планировала заниматься под его руководством в США.

Сейчас академия Плющенко заключила контракт с Арутюняном, который будет работать в качестве консультанта. Тренировки будут проходить в Москве. Руководить процессом, как и раньше, будет Плющенко.

Трусова после перехода в академию Плющенко приняла участие в чемпионате мира в Стокгольме. Спортсменка заняла третье место, уступив Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой.

Тем самым сезон для Трусовой был окончен — фигуристка не смогла попасть на командный чемпионат мира в Осаке.

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