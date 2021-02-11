Слова о женщинах привели к отставке главы оргкомитета Олимпиады-2020

Глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори будет вынужден подать в отставку из-за сексистского скандала. Заявление об увольнении будет рассмотрено во время заседания 12 февраля, сообщает телеканала "Фудзи".

Во время одного из совещаний Мори высказался об увеличении количества женщин в спортивных комитетах. Глава оргкомитета иронично заявил, что заседания из-за присутствия женщин длятся намного дольше, так как они долго выступают и "каждая считает нужным что-то сказать".

Слова Мори вызвали бурю негодования в Японии и за её пределами. Спонсоры Игр-2020 недовольны словами чиновника и потребовали его отставки.

Кто заменит Мори

Место Мори в оргкомитете займёт Сабуро Кавабути, мэр Олимпийской деревни. 84-летний чиновник является бывшим футболистом. Он провёл карьеру в японском клубе "Фурукава".