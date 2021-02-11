Глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори будет вынужден подать в отставку из-за сексистского скандала. Заявление об увольнении будет рассмотрено во время заседания 12 февраля, сообщает телеканала "Фудзи".
Во время одного из совещаний Мори высказался об увеличении количества женщин в спортивных комитетах. Глава оргкомитета иронично заявил, что заседания из-за присутствия женщин длятся намного дольше, так как они долго выступают и "каждая считает нужным что-то сказать".
Слова Мори вызвали бурю негодования в Японии и за её пределами. Спонсоры Игр-2020 недовольны словами чиновника и потребовали его отставки.
Место Мори в оргкомитете займёт Сабуро Кавабути, мэр Олимпийской деревни. 84-летний чиновник является бывшим футболистом. Он провёл карьеру в японском клубе "Фурукава".
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