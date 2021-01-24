Ирландец Конор Макгрегор ответил Хабибу Нурмагомедову, который высмеял поражение бойца Дастину Порье.
Ранее российский боец предположил, что Макгрегор тренировался со слабыми спарринг-партнёрами.
"Моя команда со мной с первого дня, я ничего не менял. Относись к спортсменам с уважением, это признак мужчины. Если он хочет получить свою порцию неуважительных комментариев, пусть возвращается", — отметил Макгрегор.
Напомним, Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде турнира UFC 257.
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