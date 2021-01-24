Ирландец Конор Макгрегор ответил Хабибу Нурмагомедову, который высмеял поражение бойца Дастину Порье.

Ранее российский боец предположил, что Макгрегор тренировался со слабыми спарринг-партнёрами.

"Моя команда со мной с первого дня, я ничего не менял. Относись к спортсменам с уважением, это признак мужчины. Если он хочет получить свою порцию неуважительных комментариев, пусть возвращается", — отметил Макгрегор.