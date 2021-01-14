Россиянки заняли три первых места в спринте на первом этапе Кубка IBU

На первом этапе Кубка IBU в немецком Арбере завершилась спринтерская гонка у женщин. Весь пьедестал заняли российские биатлонистки.
Спринт выиграла Татьяна Акимова, которая преодолела дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды, допустив один промах. Второй стала Валерия Васнецова с отставанием в 9,8 секунд и двумя незакрытыми мишенями. Третья — Анастасия Шевченко, которая проиграла лидеру 23,0 секунды с одним промахом.
Восьмое место заняла Тамара Воронина, 22-й стала Ольга Мощенкова, 34-й — Елизавета Каплина, 37-й — Полина Шевнина, 59-й — Анастасия Гореева.
Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон не смогла закрыть пять мишеней и заняла 99-е место.
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