Россиянки заняли три первых места в спринте на первом этапе Кубка IBU

На первом этапе Кубка IBU в немецком Арбере завершилась спринтерская гонка у женщин. Весь пьедестал заняли российские биатлонистки.

Спринт выиграла Татьяна Акимова, которая преодолела дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды, допустив один промах. Второй стала Валерия Васнецова с отставанием в 9,8 секунд и двумя незакрытыми мишенями. Третья — Анастасия Шевченко, которая проиграла лидеру 23,0 секунды с одним промахом.

Восьмое место заняла Тамара Воронина, 22-й стала Ольга Мощенкова, 34-й — Елизавета Каплина, 37-й — Полина Шевнина, 59-й — Анастасия Гореева.

Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон не смогла закрыть пять мишеней и заняла 99-е место.