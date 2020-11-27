В "Спартаке" отреагировали на информацию об уходе Газизова

Директор департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов заявил, что СМИ стоит проверять источники информации перед её публикацией. Так работник красно-белых отреагировал на сообщение о возможном уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора.

Во четверг "Чемпионат" сообщил, что Газизов может уйти со своей должности из-за того, что спортивным директором клуба назначен Дмитрий Попов. На место Газизова якобы претендует Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна.

Фетисов отметил, что ему ничего неизвестно о планах Салиховой, а Газизов останется на своём посту.

"На ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание", - заявил Фетисов.

Кроме того, Фетисов отметил, что слухи о конфликте между Газизовым и Поповым не соответствуют действительности. Сегодняшнее совещание совета директоров будет посвящено приближающемуся 100-летию клуба.