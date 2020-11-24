Коколяев вызвал Дацика на бой по правилам бокса

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев обратился к бойцу смешанных единоборств Вячеславу Дацику. Кокляев в Instagram вызвал его на бой.

"По многочисленным предложениям подписчиков бросаю вызов Вячеславу Дацику. Отличная идея", - написал Кокляев.

Коколяев в ноябре 2019 года провёл бой по правилам бокса против Александра Емельяненко, в котором уступил нокаутом.

Дацик проводил поединки по кикбоксингу и смешанным единоборствам. В ноябре он вышел из колонии, где отбывал срок за попытку незаконного пересечения границы с Эстонией.