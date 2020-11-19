"Спартак" недоволен тем, что Соболев был вызван в сборную России

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что в сборной России с самого начала тренировок в ноябре знали о проблемах нападающего Александра Соболева с коленом. Руководитель красно-белых обвинил тренерский штаб национальной команды в том, что здоровье форварда было подвергнуто опасности.

Газизов отметил, что клуб предоставил сборной МРТ футболиста, а сам Соболев жаловался на боли в колене.

"Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьёзной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования", — приводит "Чемпионат" слова Газизова.

Соболев отыграл 27 минут в товарищеском матче против Молдавии (0:0). На игры Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5) он остался в запасе.