Тедеско прокомментировал отстранение от матча с "Ростовом"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал решение РФС дисквалифицировать его на матч с "Ростовом". Немецкий специалист пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек.

В игре против "Краснодара" (3:1) Тедеско получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне. Эта дисквалификация стала для тренера второй из-за перебора предупреждений.

По словам Тедеско, это никак не отразится на "Спартаке". 31 октября команда примет на своём поле "Ростов".