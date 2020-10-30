Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал решение РФС дисквалифицировать его на матч с "Ростовом". Немецкий специалист пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек.
В игре против "Краснодара" (3:1) Тедеско получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне. Эта дисквалификация стала для тренера второй из-за перебора предупреждений.
По словам Тедеско, это никак не отразится на "Спартаке". 31 октября команда примет на своём поле "Ростов".
"Не считаю, что это как-то отразится. На скамейке будут работать мои коллеги из штаба. Не первый раз такое, была проделана хороша работа", — приводит пресс-служба "Спартака" слова Тедеско.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.