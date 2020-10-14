Футболист "Урала" забил "лучший гол года"

Нападающий "Урала-2" Евгений Татаринов забил, возможно, самый курьёзный гол в этом году. Произошло событие в матче ПФЛ против "Камаза".

"В ПФЛ сыграна пока треть матчей, но лучший гол сезона, похоже, уже забит! Евгений Татаринов на 90+2 оформил в ворота вот такой шедевр", — представила пресс-служба уральского клуба гол Татаринова.

⚽️В @PFL_RUSSIA сыграна пока треть матчей, но лучший гол сезона, похоже, уже забит! 😆Евгений Татаринов на 90+2 оформил в ворота @fckamaz вот такой шедевр 🔥#КамазУрал2 (2-3) pic.twitter.com/7KNmuJmIol — ФК Урал (@FCURAL) October 14, 2020

Матч завершился победой "Урала-2" со счётом 3:2.