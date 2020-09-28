Александр Плющенко, сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, исполнил программу под бдительным взором своего отца. Выступление Гном Гномыча называется "Пираты Карибского моря".
Видео проката опубликовал официальный Instagram "Академии Плющенко".
"Александр Плющенко накатывает программу, готовится к соревнованиям. Новая программа "Пираты Карибского моря", у бортика контролирует прокат тренер Евгений Плющенко", - говорится в сообщении.
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