"Снова, что ли?" Эмоциональная реакция тренера на бан Глазыриной

Валентина Стремоусова, бывший тренер биатлонистки Екатерины Глазыриной, отреагировала на новость об отстранении спортсменки от соревнований. В четверг IBU объявил о том, что россиянка временно не сможет принимать участие в турнирах в результате изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Глазырина ранее отбыла двухгодичную дисквалификацию из-за упоминания в отчёте Ричарда Макларена по "допинговому делу". Биатлонистка пытается вернуться в спорт. Екатерина была одной из лучших во время летнего чемпионата России.

Реакция Стремоусовой была сверхэмоциональной.