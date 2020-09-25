Валентина Стремоусова, бывший тренер биатлонистки Екатерины Глазыриной, отреагировала на новость об отстранении спортсменки от соревнований. В четверг IBU объявил о том, что россиянка временно не сможет принимать участие в турнирах в результате изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории.
Глазырина ранее отбыла двухгодичную дисквалификацию из-за упоминания в отчёте Ричарда Макларена по "допинговому делу". Биатлонистка пытается вернуться в спорт. Екатерина была одной из лучших во время летнего чемпионата России.
Реакция Стремоусовой была сверхэмоциональной.
"Снова, что ли? Да вы что? Нет, конечно, не знала. Сейчас ее личный тренер — это ее муж Антон, он взял над ней опеку. Она говорила, что он ей помогает. Сердце у меня тикает, боже мой, как так можно? Уже такой возраст… Ни с чем не сравнимо. Вроде бы все только наладилось… Сколько уже она сдавала проб… Она же не такой человек, чтобы наступать на те же грабли. Как она выкарабкивалась, как трудно это было, причем в безденежье. Не думаю, что сейчас есть какие-то грехи, все должно быть чисто", — приводит "РИА Новости" слова Стремоусовой.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.