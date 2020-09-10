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На "Роза Хутор" пройдет трейловый забег Hoka Wild Trail-2020

Его участникам предстоит испытать себя на разных дистанциях: от пробежки 3 км по маркированным тропам курорта до 125 км в "больших горах".

На

Мероприятия краевых соревнований по трейлу Hoka Wild Trail пройдут в горном кластере Сочи в период с 11 по 14 сентября, при этом основные старты намечены на 12-13 сентября. Кроме забегов планируются различные образовательные и развлекательные ивенты, бесплатные тренировки с приглашенными экспертами и трейлраннерами и многое другое.

В этом году организаторы трейла (Wild Family), уделили особое внимание месту проведения, а именно его инфраструктуре. Поэтому каждый участник соревнований со своей группой поддержки, семьей или друзьями, может отправиться в пеший горный маршрут или воспользоваться другими возможностями "Роза Хутор" по активному отдыху.

Трассы и дистанции, которые предстоит пройти участникам, по сравнению с прошлым годом претерпели серьезные изменения — теперь вариантов для испытаний стало намного больше. На Hoka Wild Trail 2020 можно попробовать силы на семи разных дистанциях (от 3 до 125 км) с набором высоты от 260 до 10750 вертикальных метров.

Трейловые забеги будут проходить по самым живописным горным ландшафтам. Каждый из них предусматривается свой лимит прохождения по времени. Все участники Hoka Wild Trail получат стартовый комплект, зависящий от выбранной дистанции и памятную медаль финишера, а победители также будут награждены кубками и призами от спонсоров.

Стартово-финишный городок будет находиться на главной площади курорта "Роза Хутор" у Ратуши, а также на Романовом мосту, где будет проходить Экспо партнеров забега. Здесь участники и гости смогут приобрести необходимую экипировку, памятные сувениры и разнообразную спортивную продукцию.

Впервые на Hoka Wild Trail 2020 при поддержке ППК "Российский экологический оператор" будет организован раздельный сбор отходов. В стартовом городке фестиваля установят специальные баки для сбора ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Весь собранный объём направят на переработку. На фестивале будут работать волонтеры РЭО, которые расскажут участникам трейла о необходимости сортировать мусор.

Принять участие в "Hoka Wild Trail" может каждый любитель трейлраннинга, решившийся преодолеть выбранную дистанцию и обладающий медицинской справкой, которая дает допуск к соревнованиям в соответствии с Положением, а также оплативший стартовый взнос. Более подробную информацию можно получить на сайте hokawildtrail. ru или по телефону +7 (977) 970 57 12

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