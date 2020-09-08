Группа Этери Тутберидзе опубликовала видео с тренировки 14-летней фигуристки Майи Хромых. Девушка исполнила четверной сальхов.
Ранее Хромых пыталась совершить прыжок во время прокатов юниорской сборной России, но упала во время выполнения элемента. В новом сезоне девушка будет исполнять короткую программу под композицию Бена Харта "I’ll Take Care Of You".
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Хромых в прошедшем сезоне дебютировала на юниорском уровне. Фигуристка стала третьей на этапе "Гран-при" во Франции, а в финале заняла четвёртое место.
На юниорском чемпионате России девушка стала пятой, но выиграла юниорский Кубок России.
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