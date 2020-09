14-летняя ученица Тутберидзе показала четверной прыжок

Группа Этери Тутберидзе опубликовала видео с тренировки 14-летней фигуристки Майи Хромых. Девушка исполнила четверной сальхов.

Ранее Хромых пыталась совершить прыжок во время прокатов юниорской сборной России, но упала во время выполнения элемента. В новом сезоне девушка будет исполнять короткую программу под композицию Бена Харта "I’ll Take Care Of You".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Майя может 💪🏻 4 сальхов от Майи Хромых #работаемдальше Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 7 Сен 2020 в 11:47 PDT

Хромых в прошедшем сезоне дебютировала на юниорском уровне. Фигуристка стала третьей на этапе "Гран-при" во Франции, а в финале заняла четвёртое место.

На юниорском чемпионате России девушка стала пятой, но выиграла юниорский Кубок России.