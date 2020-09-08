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14-летняя ученица Тутберидзе показала четверной прыжок

Спорт » Фигурное катание

Группа Этери Тутберидзе опубликовала видео с тренировки 14-летней фигуристки Майи Хромых. Девушка исполнила четверной сальхов.

14-летняя ученица Тутберидзе показала четверной прыжок

Ранее Хромых пыталась совершить прыжок во время прокатов юниорской сборной России, но упала во время выполнения элемента. В новом сезоне девушка будет исполнять короткую программу под композицию Бена Харта "I’ll Take Care Of You".

 
 
 
 
 
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Майя может 💪🏻 4 сальхов от Майи Хромых #работаемдальше

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

Хромых в прошедшем сезоне дебютировала на юниорском уровне. Фигуристка стала третьей на этапе "Гран-при" во Франции, а в финале заняла четвёртое место. 

На юниорском чемпионате России девушка стала пятой, но выиграла юниорский Кубок России.

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