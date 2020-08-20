Олимпийская чемпионка Нильссон сломала руку

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон получила перелом руки. Девушка, которая ранее объявила о переходе в биатлон, сломала локоть. Спортсменка пропустит как минимум шесть недель подготовки к сезону, сообщает SVT.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Нильссон поблагодарила врачей за помощь.

Нильссон в лыжных гонках

Шведская спортсменка ранее завоевала пять медалей на Олимпийских играх.

Бронза Сочи-2014 (командный спринт).

Бронза Пхенчхан-2018 (30 км).

Серебро Пхенчхан-2018 (командный спринт).

Серебро Пхенчхан-2018 (эстафета 4 по 5 км).

Золото Пхенчхан-2018 (командный спринт).

Также на её счету два золота чемпионатов мира и пять серебряных медалей.