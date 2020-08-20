Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон получила перелом руки. Девушка, которая ранее объявила о переходе в биатлон, сломала локоть. Спортсменка пропустит как минимум шесть недель подготовки к сезону, сообщает SVT.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Нильссон поблагодарила врачей за помощь.
Шведская спортсменка ранее завоевала пять медалей на Олимпийских играх.
Также на её счету два золота чемпионатов мира и пять серебряных медалей.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.