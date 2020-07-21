Российские клубы интересуются нигерийским форвардом "Херенвена"

Нападающий "Херенвена" Чидера Эджук заинтересовал несколько российских клубов. Первые предложения из России не устроили голландский клуб, сообщает Allnigeriasoccer.

Трансферная стоимость Эджука оценивается в 8 млн евро, на форварда претендуют также турецкий "Галатасарай", команда из Китая и французские клубы.

На счету Эджука 25 матчей в прошлом сезоне. В голландском чемпионате он забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.