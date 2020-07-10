Глава РУСАДА ответит на вопросы о коррупции

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус даст пресс-конференцию по поводу обвинений в коррупции. Ранее СМИ распространили информацию о том, что глава РУСАДА через подставные фирмы мог присвоить около 110 млн рублей.

"В организации процветает коррупция, отсутствует контроль закупочной деятельности, а по договорам оказания услуг среди подрядчиков и контрагентов РУСАДА постоянно фигурировали юридические лица, среди учредителей которых были как родственники Гануса, так и он сам", — говорится в сообщении Telegram-канала "Постправда".

Сам гендиректор назвал происходящее "атакой на независимость РУСАДА" и сегодня подробно пояснит свою позицию, сообщает "СЭ".