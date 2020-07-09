Грузинская федерация баскетбола поддержала Шенгелию

Федерация баскетбола Грузии выступила с заявлением по поводу перехода баскетболиста Торнике Шенгелии в московский ЦСКА. Форвард попал под шквал критики после подписания контракта с армейцами. Болельщики обвинили спортсмена в предательстве страны.

Поддержала мнение фанатов президент Грузии Саломе Зурабишвили. В федерации баскетбола заявили, что Шенгелия всегда останется верен ценностям и интересам национальной команды.

"Грузинская федерация баскетбола откликается на решение Торнике Шенгелия о переходе в ЦСКА и выражает уверенность, что, как и раньше, независимо от того, в каком клубе он числился, Торнике Шенгелия всегда защищал и будет защищать свою родину, ценности и интересы своей национальной сборной. Капитан национальной сборной Грузии еще не раз порадует нас своей успешной спортивной карьерой, и с ним сборная Грузии обязательно добьется важных побед!",- говорится в заявлении федерации.

Карьера Шенгелии

28-летний Шенгелия выступал за европейские и североамериканские клубы:

"Валенсия" (Испания);

"Шарлеруа" (Бельгия);

"Бруклин Нетс" (НБА);

"Чикаго Буллз" (НБА);

"Баскония" (Испания).

В НБА провёл 45 матчей, в которых набирал 1,3 очка в среднем. Показатели в Евролиге - 99 игр и 13,1 очка.

В 2020 году стал чемпионом Испании в составе "Басконии".