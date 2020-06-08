Мбаппе стал дешевле, Месси не попал в двадцатку

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе снова возглавил список самых дорогих футболистов мира. За полгода стоимость француза, по версии CIES Football Observatory, снизилась на 6 млн евро и составила 259,2 млн.

Также в тройке форвард "Ман Сити" Рахим Стерлинг (194,7 млн) и полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо (179,1 млн).

Одни из лучших футболистов мира — Лионель Месси и Криштиану Роналду — не попали даже в двадцатку лучших. Аргентинец — 22-й (100,1 млн), португалец — 70-й (62,8 млн).

Топ-10 дорогих футболистов мира