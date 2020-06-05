Валерий Брагин стал главным тренером СКА. Он сменил на этом посту Алексея Кудашова, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Главой тренерского штаба СКА стал Роман Ротенберг, генеральным директором Андрей Точицкий. В штаб Брагина вошли:
Ранее стало известно, что Брагин назначен главным тренером сборной России. ФХР также определила штаб команды.
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