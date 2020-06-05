Брагин возглавил сборную России, Ларионов - молодёжку

Бывший наставник молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин возглавил главную команду страны. На этом посту он сменил Алексея Кудашова.

В тренерский штаб Брагина вошли:

тренеры — Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков;

тренер вратарей — Рашит Давыдов;

тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов;

тренер-методист — Ларс Юханссон.

Брагин работает в системе ФХР с 2003 года. Он возглавлял сборную до 18 лет, молодёжку и вторую сборную России. Его команды выиграли юношеский чемпионат мира (ЮЧМ) и молодёжный чемпионат мира (МЧМ).

Молодёжная сборная

Молодёжную сборную России возглавил Игорь Ларионов, сообщает пресс-служба ФХР. В его штаб вошли:

тренеры — Сергей Голубович, Владимир Филатов.

тренер вратарей — Николай Хабибулин.

тренер по физической подготовке — Филипп Арзамазов.

тренер-методист — Владимир Попов.

Олимпийскую сборную России возглавит Олег Браташ, команду до 18 лет — Альберт Лещев, сборную до 17 лет — Владимир Потапов, команду до 16 лет — Александр Титов, женскую команду — Евгений Бобарико.