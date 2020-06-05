Бывший наставник молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин возглавил главную команду страны. На этом посту он сменил Алексея Кудашова.
В тренерский штаб Брагина вошли:
Брагин работает в системе ФХР с 2003 года. Он возглавлял сборную до 18 лет, молодёжку и вторую сборную России. Его команды выиграли юношеский чемпионат мира (ЮЧМ) и молодёжный чемпионат мира (МЧМ).
Молодёжную сборную России возглавил Игорь Ларионов, сообщает пресс-служба ФХР. В его штаб вошли:
Олимпийскую сборную России возглавит Олег Браташ, команду до 18 лет — Альберт Лещев, сборную до 17 лет — Владимир Потапов, команду до 16 лет — Александр Титов, женскую команду — Евгений Бобарико.
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