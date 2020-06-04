Поклонников хоккеиста Евгения Малкина осудили поклонники за получение американского паспорта. Однако, его супруга Анна Кастерова рассказала о том, что это было необходимо для их семьи.

"У нас была безвыходная ситуация — срочно нужно было расписаться. Вариант "давайте сделаем это быстро, через связи" не подходил. В США неважно, кто ты — выдающийся игрок НХЛ или помощник президента — для всех один сценарий. Но мы все сделали и таким образом сократили срок получения моих документов. Америка сейчас для Жени второй дом. Он здесь работает, зарабатывает деньги. Но о своей родине никогда не забывает", — рассказывает Кастерова.