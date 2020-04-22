Президент "Ахмата" вслед за Кадыровым побрился налысо

Магомед Даудов, президент спортивного клуба "Ахмат", побрился налысо после главы Чечни Рамзана Кадырова. Руководитель республики сделал это в ответ на просьбу открыть парикмахерские.

Кадыров заявил, что парикмахерские во время пандемии необязательны и мужчины могут справиться со стрижкой самостоятельно. Даудов поддержал главу Чечни и подхватил эстафету.