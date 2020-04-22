Магомед Даудов, президент спортивного клуба "Ахмат", побрился налысо после главы Чечни Рамзана Кадырова. Руководитель республики сделал это в ответ на просьбу открыть парикмахерские.
Кадыров заявил, что парикмахерские во время пандемии необязательны и мужчины могут справиться со стрижкой самостоятельно. Даудов поддержал главу Чечни и подхватил эстафету.
"Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету. Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому я с большим удовольствием принял эстафету!" — написал Даудов в Instagram.
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Ассаламу алайкум! Мой ДОРОГОЙ БРАТ объявил очень полезную эстафету, которая является СУННОЙ Пророка МУХАММАДА (мир Ему и благословение АЛЛАХА). РАМЗАН АХМАТОВИЧ никогда не посоветует плохого, поэтому с большим удовольствием принял эстафету! ДАЛА дукха вахавойла хьо тхуна, лараме ВАША! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХIУ АКБАР!
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