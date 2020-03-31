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Источник Правда.Ру

Парагвайский футболист рассказал о состоянии Роналдиньо в тюрьме

Спорт » Командные виды » Футбол

Экс-игрок сборной Парагвая Нельсон Куэвас посетил Роналдиньо, который находится под арестом в Асунсьоне. По словам Куэваса, бразилец изменился и не может привыкнуть к условиям в тюрьме.

Роналдиньо был задержан в начале марта в аэропорту Асунсьона вместе с братом Роберто де Ассисом. При въезде в Парагвай мужчины предъявили фальшивые паспорта. Суд арестовал обоих на шесть месяцев.

"Роналдиньо абсолютно несчастлив. Его всегда отличает улыбка, позитивная энергия и образ жизни. Но сейчас, учитывая его нынешнее положение, эта улыбка ушла с его лица, потому что он в тюрьме — месте, к которому он не привык. Там нет никакого подобия роскоши", — приводит The Sun слова Куэваса.

Дело против Роналдиньо в Бразилии

Ранее против легендарного футболиста было открыто дело в Бразилии. Его фирму обвиняют в нанесении экологического ущерба при строительстве объектов недвижимости в Порту-Алегри. По решению суда Роналдиньо должен выплатить 2,3 млн евро штрафа. Сейчас заблокированы его 57 объектов недвижимости.

Бывший футболист не выплатил штраф, из-за чего у него конфисковали бразильский паспорт. Из-за этого игрок законно не может попасть в другие страны.

Темы тюрьма футбол роналдиньо
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