Бой Поветкина в Манчестере не планируют переносить из-за коронавируса

Организаторы боя российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта не планируют переносить мероприятие несмотря на пандемию коронавируса. Поединок запланирован на 2 мая в Манчестере.

"Пока бой остается в силе", — приводит ТАСС слова одного из организаторов боя.

Победитель поединка получит статус претендента на чемпионский пояс в тяжёлом весе по версии WBC.

Александр Поветкин

Олимпийский чемпион 2004 года профессиональную карьеру начал после Игр в Афинах. Он провёл 38 боёв, в которых два раза проиграл (Владимиру Кличко и Энтони Джошуа). Ещё один поединок против Майкла Хантера в декабре 2019 года завершился вничью.

Диллиан Уайт

На счету британца ямайского происхождения 27 побед в 28 боях. Он проиграл Энтони Джошуа в октябре 2015 года.