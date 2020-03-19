Шведские СМИ опубликовали ложные слова Умарка о России и коронавирусе

Шведское издание Expressen опубликовало ложный материал о хоккеисте уфимского "Салавата Юлаева" Линусе Умарке.

В статье автор утверждал, что форвард вернулся в Швецию и теперь из-за пандемии коронавируса не вернется в Россию даже в том случае, если плей-офф КХЛ будет возобновлён.

"Я не вернусь в Россию, даже если Кубок Гагарина не отменят", — говорилось в изначальном варианте интервью Умарка.

Российские журналисты связались со шведом, и он заявил, что не говорил таких слов. Умарк связался с Expressen, статью уже изменили.

"Слова, приписанные мне, — неправда. Я ничего подобного никогда не говорил. Александр Курносов (гендиректор "Салавата", — прим. ред.) — мой начальник. И я буду делать ровно то, что он мне скажет. Я уже позвонил журналисту, который разговаривал со мной. Он изменил интервью. Он меня очень расстроил своей статьей. Но пресса сейчас ищет громкие заголовки", — заявил Умарк в интервью "СЭ".

Плей-офф КХЛ

КХЛ отложила проведение Кубка Гагарина до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Перед этим со второго раунда в плей-офф снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс".

Таким образом, в плей-офф осталось шесть команд:

"Ак Барс";

"Салават Юлаев";

"Сибирь";

СКА;

ЦСКА;

"Динамо" М.

Казанский "Ак Барс" выступил с обращением к КХЛ с просьбой не доигрывать сезон. В лиге рассматривают такой вариант, но надеются на то, что плей-офф можно будет возобновить.

Один из вариантов проведения Кубка Гагарина — турнир с двумя группами по три команды. После этого — полуфинальные серии и финал.