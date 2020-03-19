Шведское издание Expressen опубликовало ложный материал о хоккеисте уфимского "Салавата Юлаева" Линусе Умарке.
В статье автор утверждал, что форвард вернулся в Швецию и теперь из-за пандемии коронавируса не вернется в Россию даже в том случае, если плей-офф КХЛ будет возобновлён.
"Я не вернусь в Россию, даже если Кубок Гагарина не отменят", — говорилось в изначальном варианте интервью Умарка.
Российские журналисты связались со шведом, и он заявил, что не говорил таких слов. Умарк связался с Expressen, статью уже изменили.
"Слова, приписанные мне, — неправда. Я ничего подобного никогда не говорил. Александр Курносов (гендиректор "Салавата", — прим. ред.) — мой начальник. И я буду делать ровно то, что он мне скажет.
Я уже позвонил журналисту, который разговаривал со мной. Он изменил интервью. Он меня очень расстроил своей статьей. Но пресса сейчас ищет громкие заголовки", — заявил Умарк в интервью "СЭ".
КХЛ отложила проведение Кубка Гагарина до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Перед этим со второго раунда в плей-офф снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс".
Таким образом, в плей-офф осталось шесть команд:
Казанский "Ак Барс" выступил с обращением к КХЛ с просьбой не доигрывать сезон. В лиге рассматривают такой вариант, но надеются на то, что плей-офф можно будет возобновить.
Один из вариантов проведения Кубка Гагарина — турнир с двумя группами по три команды. После этого — полуфинальные серии и финал.
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