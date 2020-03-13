УЕФА остановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА принял решение приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все матчи, которые запланированы на следующую неделю, будут перенесены на более поздний срок.

"В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых властями, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются. Вследствие переносов также отложена жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, запланированные на 20 марта", — говорится в заявлении УЕФА.

Отменённые матчи

Таким образом, отменены 12 матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига чемпионов

"Манчестер Сити" — "Реал" (первый матч — 2:1).

"Ювентус" — "Лион" (0:1).

"Барселона" — "Наполи" (1:1).

"Бавария" — "Челси" (3:0).

Лига Европы

"Хетафе" — "Интер" (первый матч не состоялся).

"Рома" — "Севилья" (первый матч не состоялся).

"Копенгаген" — "Башакшехир" (0:1).

"Манчестер Юнайтед" — ЛАСК (5:0).

"Базель" — "Айнтрахт" (3:0).

"Вулверхэмптон" — "Олимпиакос" (1:1).

"Байер" — "Рейнджерс" (3:1).

"Шахтер" — "Вольфсбург" (2:1).

Перенос Евро-2020

Ранее были остановлены национальные чемпионаты Германии, Франции, Испании, Италии и других стран. Ожидается, что в пятницу будет перенесен чемпионат Англии.

17 марта УЕФА соберёт видеоконференцию по пандемии коронавируса. Ожидается, что будет принято решение о переносе Евро-2020 на 2021 год.