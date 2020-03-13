УЕФА принял решение приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все матчи, которые запланированы на следующую неделю, будут перенесены на более поздний срок.
"В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых властями, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются.
Вследствие переносов также отложена жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, запланированные на 20 марта", — говорится в заявлении УЕФА.
Таким образом, отменены 12 матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Ранее были остановлены национальные чемпионаты Германии, Франции, Испании, Италии и других стран. Ожидается, что в пятницу будет перенесен чемпионат Англии.
17 марта УЕФА соберёт видеоконференцию по пандемии коронавируса. Ожидается, что будет принято решение о переносе Евро-2020 на 2021 год.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.