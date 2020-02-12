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Источник Правда.Ру

Российский боксёр Ковалёв переходит в первый тяжёлый вес

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв намерен перейти в первую тяжёлую весовую категорию (до 90,178 кг). Тренер россиянина Бадди МакГирт в интервью Boxing Junkie заявил, что спортсмен начнёт тренировки примерно через месяц.

"Сергей хорошо себя чувствует с весом порядка 185 фунтов, но больше набирать не будет. Он способен с весом в 180 фунтов победить всех этих парней. Будет легким, но это норма. На мой взгляд, Ковалев будет лучше выглядеть в первом тяжёлом весе", - заявил МакГирт.

Сергей Ковалёв

Ковалёв провёл 39 боёв на профессиональном ринге, в которых потерпел четыре поражения. Дважды россиянин уступил Андре Уорду, по разу - Элейдеру Альваресу и Саулю Альваресу.

бокс сергей ковалев
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