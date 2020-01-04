Устюгов и Большунов завоевали медали в спринте на "Тур де Ски"

Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов взяли медали в спринте на этапе "Тур де Ски". Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

Устюгов отстал от Клебо на 0,7 секунды, Большунов — на 1,33 секунды.

Четвертым финишировал норвежец Пол Голберг, пятым — Глеб Ретивых, шестым — Андрей Мельниченко.

У женщин место в финале получила россиянка Наталья Непряева. Она заняла шестую строчку с отставанием от лидера на 15,3 секунды. Гонку выиграла словенка Анамария Лампич.