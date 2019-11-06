Хорватского футболиста удалили с поля за пинок курицы

Футболист из хорватской команды "НК Еленград" Иван Газдек попал в скандал из-за куриц, которые пытались прорваться на поле. Его команда выступает в полупрофессиональной лиге.
Футболист погнался за курицами и пнул одну из них. Птица умерла на месте, а ее тушку игрок выбросил за пределы поля. Его действия арбитр оценил красной карточкой, сообщает 24SATA.
"Куры постоянно выбегают на поле. Я побежал к ним, чтобы отогнать. Ударил одну и случайно убил ее. Поверьте мне, я это не специально. Я извинился перед владельцем, написал письмо и отправил ему курицу", - заявил Газдек.
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