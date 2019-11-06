Хорватского футболиста удалили с поля за пинок курицы

Футболист из хорватской команды "НК Еленград" Иван Газдек попал в скандал из-за куриц, которые пытались прорваться на поле. Его команда выступает в полупрофессиональной лиге.



Футбол и курицы.

Футболист погнался за курицами и пнул одну из них. Птица умерла на месте, а ее тушку игрок выбросил за пределы поля. Его действия арбитр оценил красной карточкой, сообщает 24SATA.