В сети появилось видео драки фанатов "Крыльев Советов" и "Рубина"

Во время второго тайма в матче "Крылья Советов" - "Рубин" произошла драка между болельщиками. Массовое побоище состоялось в подтрибунных помещениях.



"Крылья" - "Рубин". Драка болельщиков.

По сведениям очевидцев, фанаты "Крыльев" во время игры подскочили со своих мест и побежали под трибуну. Там их ждали болельщики "Рубина". Полиции еле удалось сдерживать дерущихся.

Матч завершился ничьей. "Крылья Советов" и "Рубин" не смогли открыть счет в этой встрече - 0:0.