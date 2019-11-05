Во время второго тайма в матче "Крылья Советов" - "Рубин" произошла драка между болельщиками. Массовое побоище состоялось в подтрибунных помещениях.
По сведениям очевидцев, фанаты "Крыльев" во время игры подскочили со своих мест и побежали под трибуну. Там их ждали болельщики "Рубина". Полиции еле удалось сдерживать дерущихся.
Матч завершился ничьей. "Крылья Советов" и "Рубин" не смогли открыть счет в этой встрече - 0:0.
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