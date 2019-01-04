Медики назвали продукты, которые могут вызвать панические атаки и тревожность

Нередко у людей могут случаться приступы тревожности, которые со временем перерастают в настоящие панические атаки. В современном мире медики часто сталкиваются с такими симптомами и советуют правильно питаться, чтобы уберечь свою психику.

Например, склонным к тревогам необходимо потреблять больше белка и следить за количество углеводов и жиров в организме. Специалисты отмечают, что сахар, кофеин и алкоголь действуют наиболее губительно на человеческую психику. Причиной этого является усиленная выработка кортизола, адреналина и норадреналина.

Главное задачей человека, по мнению медиков, является - поддержание на достаточном уровне триптофана. Это аминокислота, регулирующая выработку серотонина, который в свою очередь повышает беспокойство, бессонницу и даже приводит к депрессии.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала причины ранней старости, а также список самых опасных сладостей для здоровья человека.

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