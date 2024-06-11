Почему покупки на рынке могут быть опасны: стоит ли доверять продукции на прилавках?

Эксперт рассказал о нюансах, которые могут возникнуть при покупке продуктов на рынке

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель Совета по развитию потребительского рынка Александр Борисов рассказал о нюансах, которые могут возникнуть при покупке продуктов на рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он пояснил, что на специализированных рынках мясо продается только на стационарных прилавках, которые контролируются санитарной службой. Поэтому продавцы не могут торговать без соответствующих документов, сообщает Newsinfo.Ru.

Относительно домашних овощей Борисов отметил, что все продавцы должны пройти систему регистрации. Для продажи собственной продукции требуется подать электронную заявку и подтвердить не только наличие товара, но и его происхождение.

"Что касается Москвы и тех мест, где официально организована торговля, тут я не вижу никакой проблемы с происхождением товара. Она всегда обязательно описывается при электронной регистрации торгующего субъекта", — говорит Борисов.

Эксперт также подчеркнул, что покупатели не должны перекладывать всю ответственность на продавцов и должны заботиться о себе самостоятельно. Он заверил, что покупки на ярмарках и рынках в целом безопасны, но осторожность всё же необходима.