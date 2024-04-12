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Патриарх Кирилл призвал приезжих из Таджикистана уважать русскую культуру и Православие

Патриарх Кирилл призвал таджиков уважать Россию, её религию и культуру

0:51
Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном слове к христианским Иоанновским чтениям в Душанбе обратился к таджикам и призвал их уважать религию и культуру России. 

Патриарх Кирилл призвал таджиков уважать Россию, её религию и культуру
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Открывая свои двери для многих жителей Таджикистана, Россия ожидает от них безусловного уважения к русской культуре и Православию, подобно тому как это уважение всегда было основой присутствия Русской православной церкви на таджикской земле".

Отношения между русскими и таджиками несколько осложнились после теракта в "Крокусе", совершённого гражданами Таджикистана. К сожалению, среди таджикской диаспоры нашлись и другие потенциальные террористы и просто те, кто не осудил злодеяние в Красногорске или даже отнёсся к нему с сочувствием. Всё это не способствовало восстановлению и без того напряжённых отношений между русскими и таджикской диаспорой.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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