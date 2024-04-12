Патриарх Кирилл призвал приезжих из Таджикистана уважать русскую культуру и Православие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном слове к христианским Иоанновским чтениям в Душанбе обратился к таджикам и призвал их уважать религию и культуру России.
"Открывая свои двери для многих жителей Таджикистана, Россия ожидает от них безусловного уважения к русской культуре и Православию, подобно тому как это уважение всегда было основой присутствия Русской православной церкви на таджикской земле".
Отношения между русскими и таджиками несколько осложнились после теракта в "Крокусе", совершённого гражданами Таджикистана. К сожалению, среди таджикской диаспоры нашлись и другие потенциальные террористы и просто те, кто не осудил злодеяние в Красногорске или даже отнёсся к нему с сочувствием. Всё это не способствовало восстановлению и без того напряжённых отношений между русскими и таджикской диаспорой.
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