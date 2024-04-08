Стало известно, как изменилось отношение к мигрантам у жителей Новосибирска после теракта в "Крокусе"

Глава таджикской диаспоры в Новосибирске Каримов заявил об отсутствии агрессии общества к мигрантам

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В начале апреля в СМИ Новосибирска появилась информация о том, что мигрантам стало сложнее найти работу в связи с ужесточением контроля за миграционными процессами после теракта в "Крокусе".

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Глава таджикской диаспоры в Новосибирске Минходжидин Каримов в беседе с Om1.ru объяснил, что хотя процедуры контроля за мигрантами были проведены и ранее, нынешнее ужесточение связано с общим требованием усиления безопасности. Он подчеркнул, что давления на таджикских мигрантов нет, но признал, что контроль стал более строгим.

Он также заявил о большом количестве нелегальных мигрантов, включая тех, кто игнорирует обязательную регистрацию. Однако он подчеркнул, что не получал жалоб на общественную агрессию.

Каримов упомянул деятельность Правозащитного центра таджикистанцев в Новосибирске, который помогает мигрантам в разрешении различных проблем, включая вопросы трудоустройства и выплаты зарплаты.