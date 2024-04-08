Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жареный шпинат с чесноком: простой рецепт
Турист из России поведал об особенностях завтраков в отелях Венесуэлы
На Мальдивах акула незаметно схватила за ногу туриста
Случается, что перец не даёт бутоны? Рассказываем что делать
Почему образуется жир в области живота и как от него избавиться
Как выбрать идеальный Skoda Yeti: эксперт раскрыл все
Борис Бенке: Этна похожа на заядлого курильщика
Ижевский суд обвинил экс-зампрокурора в страховом мошенничестве
Дизайнер подсказала шторы для лоджии
Стало известно, как изменилось отношение к мигрантам у жителей Новосибирска после теракта в "Крокусе"

Глава таджикской диаспоры в Новосибирске Каримов заявил об отсутствии агрессии общества к мигрантам

0:58
Общество

В начале апреля в СМИ Новосибирска появилась информация о том, что мигрантам стало сложнее найти работу в связи с ужесточением контроля за миграционными процессами после теракта в "Крокусе".

Глава таджикской диаспоры в Новосибирске Каримов заявил об отсутствии агрессии общества к мигрантам
Фото: commons.wikimedia.org by Ggia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Глава таджикской диаспоры в Новосибирске Минходжидин Каримов в беседе с Om1.ru объяснил, что хотя процедуры контроля за мигрантами были проведены и ранее, нынешнее ужесточение связано с общим требованием усиления безопасности. Он подчеркнул, что давления на таджикских мигрантов нет, но признал, что контроль стал более строгим.

Он также заявил о большом количестве нелегальных мигрантов, включая тех, кто игнорирует обязательную регистрацию. Однако он подчеркнул, что не получал жалоб на общественную агрессию.

Каримов упомянул деятельность Правозащитного центра таджикистанцев в Новосибирске, который помогает мигрантам в разрешении различных проблем, включая вопросы трудоустройства и выплаты зарплаты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
США пошли в наступление на Китай. Йеллен озвучила прямые угрозы Любовь Степушова Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников NZZ: армия Франции сыграет роль "ловушки-растяжки" для Москвы Олег Володин
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Почему образуется жир в области живота и как от него избавиться
Борис Бенке: Этна похожа на заядлого курильщика
Как выбрать идеальный Skoda Yeti: эксперт раскрыл все
Ижевский суд обвинил экс-зампрокурора в страховом мошенничестве
США пошли в наступление на Китай. Йеллен озвучила прямые угрозы
Дизайнер подсказала шторы для лоджии
На азиатские страны приходится 51% всего товарооборота РФ
Актриса Мария Шумакова впервые стала матерью
Боксеры из России выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном страны
Адвокат Диана Сорк: не торопитесь возвращать обратно поступившие на карту чужие деньги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников