Стало известно, как изменилось отношение к мигрантам у жителей Новосибирска после теракта в "Крокусе"

В начале апреля в СМИ Новосибирска появилась информация о том, что мигрантам стало сложнее найти работу в связи с ужесточением контроля за миграционными процессами после теракта в "Крокусе".
Глава таджикской диаспоры в Новосибирске Минходжидин Каримов в беседе с Om1.ru объяснил, что хотя процедуры контроля за мигрантами были проведены и ранее, нынешнее ужесточение связано с общим требованием усиления безопасности. Он подчеркнул, что давления на таджикских мигрантов нет, но признал, что контроль стал более строгим.
Он также заявил о большом количестве нелегальных мигрантов, включая тех, кто игнорирует обязательную регистрацию. Однако он подчеркнул, что не получал жалоб на общественную агрессию.
Каримов упомянул деятельность Правозащитного центра таджикистанцев в Новосибирске, который помогает мигрантам в разрешении различных проблем, включая вопросы трудоустройства и выплаты зарплаты.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.