Депутат Дмитрий Савельев поддержал запрет на авторские выплаты иноагентам

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Меры против людей, оскорбивших Россию и продолжающих жить на российские деньги, должны быть максимально жёсткими, уверен депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

Фото: Фото из личного архива Дмитрия Савельева

— Совсем недавно мы приняли закон о полном запрете рекламы на всех ресурсах иноагентов на любых платформах. И уже есть сведения, что эти ресурсы, кроме прочего, занимающиеся распространением фейков о России и нашей армии, а также откровенной пропагандой в пользу Запада, прекращают свою деятельность один за другим.

И, похоже, что терять агентов влияния для Запада весьма болезненно, уж слишком громко раздаются крики об отсутствии свободы слова в нашей стране.

Чем жёстче позиция относительно ресурсов, занимающихся распространением прозападной позиции, тем громче становится реакция западных СМИ.

Запрет на выплату авторских отчислений людям, клевещущим на родную страну в действительно тяжёлый для неё период, — это логичный следующий шаг по сокращению количества западных агентов влияния в России.

Полный запрет монетизации контента иноагентов помешает им зарабатывать в России даже через посредников. А любые международные конвенции, которые противоречат интересам России в текущий исторический момент, должны быть расторгнуты — симметрично американским правилам, которые так самозабвенно всему миру сейчас навязываются Западом.