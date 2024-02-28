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Гетман Хмельницкий неоднократно просил покровительство русского государя для запорожского казачества

Малороссия неоднократно просилась "под руку" Москвы в XVII веке

Общество

В XVII веке Малороссия несколько раз просила о принятии ее под покровительство Москвы, об этом свидетельствуют письма гетмана Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу, которые были представлены в интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Малороссия неоднократно просилась "под руку" Москвы в XVII веке
Фото: https://i2.photo.2gis.com

Эти документы, включающие послания Хмельницкого к русскому царю и к польскому королю, были опубликованы ТАСС. В посланиях Хмельницкого к Алексею Михайловичу, особенно в письме от 8 июня 1648 года, отражаются важные события, такие как победы Войска Запорожского над Речью Посполитой на Желтых Водах и под Корсунем, смерть польского короля Владислава IV и предложение запорожцев присоединиться к войне России против Речи Посполитой.

Хмельницкий просил царя начать войну против Польши, чтобы защитить православных христиан. В письмах Хмельницкого упоминаются грамоты Алексея Михайловича, призывавшие украинцев жить в мире с Речью Посполитой, но он настаивает на том, чтобы "царское величество был над нами государем и царем православным, а не иноверцы".

По словам гетмана Хмельницкого, хоть желание вернуться к старому союзу с Польшей и Великим княжеством Литовским есть и у него, и у казачества, однако поляки нарушают договоренности: отправляют послов с миссией, но при этом готовят нападение. В своем письме Хмельницкий обращается к царю Алексею Михайловичу с просьбой о поддержке в случае нового конфликта. Если помощи не придет, атаман готов сражаться до последнего, несмотря на "муки, яко Ирод".

Через неделю, 14 февраля 1649 года, гетман обращается и к новоизбранному королю Польши Яну II Казимиру Вазе. Он выдвигает условия для примирения, а именно: признание обеими сторонами православной церкви и запрет на нахождение в Гетманстве иезуитов. Также он просит у короля представителя для защиты интересов православных.

Следующее письмо Хмельницкий снова адресует царю Алексею Михайловичу 8 января 1654 года. Он выражает благодарность за согласие принять Войско Запорожское под покровительство Москвы и просит утверждение этого решения радой в Переяславе. Земский собор в Москве удовлетворил неоднократные просьбы гетмана, и переход запорожского казачества под покровительство русского государя был утвержден.

Хмельницкий в письме царю благодарит за принятие их с Запорожским войском под царскую защиту и отмечает, что перед царевыми послами казаки дали присягу на верность. Гетман просит защитить земли казаков и жаловать их "милостью и великими щедротами своими".

Пятое обращение — это так называемые Статьи Богдана Хмельницкого от 12 марта 1654 года, утвержденные царем и Боярской думой. Еще его называют Переяславским договором. Это документ из 11 статей о положении Малороссийского гетманства в составе Русского государства и его автономный статус. Он определял, что городская администрация, включая сборщиков налогов, должна состоять из местных жителей, устанавливал оплату и дополнительное обеспечение членам Войска Запорожского, подтверждал права митрополита Киевского.

Были установлены ограничения на дипломатическую деятельность гетмана, особенно с королями Речи Посполитой и турецким султаном, и введены определенные правила обороны. Переяславский договор также устанавливал, что население Черниговского, Киевского и Брацлавского воеводств, переходит в русское подданство, и отдается под управление Войска Запорожского.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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