Жители Оренбургской области бросают свои фермы из-за кризиса: на авито продают десятки сельскохозяйственных бизнесов

Жители Оренбургской области продают свои сельскохозяйственные предприятия в связи с угрозой закрытия крупных молокозаводов и КФХ в регионе.
По данным Avito, объявления о продаже сельхозтехники и ферм становятся все более популярными. В селе Перовка Соль-Илецкого района продается КФХ с пашнями в 6000 гектаров за 110 миллионов рублей. В Бузулукском районе сельскохозяйственный бизнес выставлен на продажу за 14,99 миллиона рублей, включая землю, оборудование и жилые постройки. Об этом сообщает 56orb.ru.
В поселке Гайского района продают животноводческую ферму за 10 миллионов рублей, которая вмещает до 200 коров.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.