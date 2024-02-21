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Жители Оренбургской области бросают свои фермы из-за кризиса: на авито продают десятки сельскохозяйственных бизнесов

Жители Оренбургской области продают сельскохозяйственные предприятия из-за угрозы закрытия крупных заводов

0:47
Общество

Жители Оренбургской области продают свои сельскохозяйственные предприятия в связи с угрозой закрытия крупных молокозаводов и КФХ в регионе.

Жители Оренбургской области продают сельскохозяйственные предприятия из-за угрозы закрытия крупных заводов
Фото: Wikipedia by Ovasiliev is licensed under CC BY-SA 3.0

По данным Avito, объявления о продаже сельхозтехники и ферм становятся все более популярными. В селе Перовка Соль-Илецкого района продается КФХ с пашнями в 6000 гектаров за 110 миллионов рублей. В Бузулукском районе сельскохозяйственный бизнес выставлен на продажу за 14,99 миллиона рублей, включая землю, оборудование и жилые постройки. Об этом сообщает 56orb.ru.

В поселке Гайского района продают животноводческую ферму за 10 миллионов рублей, которая вмещает до 200 коров.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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