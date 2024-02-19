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"Заставил извиниться": в Госдуме рассказали о наказании для модели, оголившей грудь у Храма Василия Блаженного

OnlyFans-модель объявлена в розыск за оскорбление чувств верующих

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Общество

OnlyFans-модель Лолиту Богданову, известную как Lola Bunny, объявили в розыск по делу об оскорблении чувств верующих. Два года назад она снялась на видео с голой грудью возле Храма Василия Блаженного, что вызвало общественное возмущение.

OnlyFans-модель объявлена в розыск за оскорбление чувств верующих
Фото: сайт МВД РФ

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, Артем Бичаев, выразил недовольство и призвал к наказанию Богдановой за нарушение закона об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Также высказался член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Виталий Милонов, который предложил принести модели публичные извинения и оштрафовать ее, убедившись в том, что она осознала свою ошибку.

"Я бы ее не сажал в тюрьму, а заставил бы принести публичные извинения, рассказать, что она осознала свою неправоту", — сказал Милонов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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