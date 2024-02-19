"Заставил извиниться": в Госдуме рассказали о наказании для модели, оголившей грудь у Храма Василия Блаженного

OnlyFans-модель объявлена в розыск за оскорбление чувств верующих

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

OnlyFans-модель Лолиту Богданову, известную как Lola Bunny, объявили в розыск по делу об оскорблении чувств верующих. Два года назад она снялась на видео с голой грудью возле Храма Василия Блаженного, что вызвало общественное возмущение.

Фото: сайт МВД РФ

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, Артем Бичаев, выразил недовольство и призвал к наказанию Богдановой за нарушение закона об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Также высказался член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Виталий Милонов, который предложил принести модели публичные извинения и оштрафовать ее, убедившись в том, что она осознала свою ошибку.

"Я бы ее не сажал в тюрьму, а заставил бы принести публичные извинения, рассказать, что она осознала свою неправоту", — сказал Милонов.