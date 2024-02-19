"Заставил извиниться": в Госдуме рассказали о наказании для модели, оголившей грудь у Храма Василия Блаженного

OnlyFans-модель Лолиту Богданову, известную как Lola Bunny, объявили в розыск по делу об оскорблении чувств верующих. Два года назад она снялась на видео с голой грудью возле Храма Василия Блаженного, что вызвало общественное возмущение.
Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, Артем Бичаев, выразил недовольство и призвал к наказанию Богдановой за нарушение закона об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Также высказался член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Виталий Милонов, который предложил принести модели публичные извинения и оштрафовать ее, убедившись в том, что она осознала свою ошибку.
"Я бы ее не сажал в тюрьму, а заставил бы принести публичные извинения, рассказать, что она осознала свою неправоту", — сказал Милонов.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.